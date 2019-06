Viilma hoiatas müüride rajamise eest rahva seas

«Täna, lipupäeval, peaksime endalt küsima, kas sinimustvalge ühendab kogu rahva või lahutavad meid nähtavad ja nähtamatud barjäärid, piirid ja müürid? Ise arvan, et kõige kõrgemad müürid enese ja teiste vahele on paljud meie seast rajanud oma südamesse. Tuleb olla ettevaatlik, et süda ei saaks täiesti sisse müüritud. Ainult südamega võib õigesti näha, kõige tähtsam on silmale nähtamatu, ütles Väike Prints. Mida sa aga näed või tunned, kui kogu vaate varjavad kõrged müürid...,» arutles Viilma.