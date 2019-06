MMSi vestlusõhtu korraldajad ähvardavad ettekannetest rääkimise korral 22 000-eurose trahviga

MMSi-teemalisel vestlusõhtul esineb klooriühend MMSi tuntud propageerija Janika Veski, kelle poolt seal esitatavad ettekanded on nüüd täies ulatuses autoriõigusega kaitstud. Keeld vestlusõhtul kuuldud infot nii kirjalikult kui ka suuliselt taasesitada kehtib kõigile kuulajatele, ka neile, kes ajakirjandusega kuidagi seotud ei ole.

Karmid reeglid on advokaat Robert Sarve väitel kehtestatud põhjusel, et «seni on vestlusõhtu teemasid kajastatud ajakirjanduses ühekülgselt ning poolikult».

Teates on kirjas, et keelatud on mistahes vahenditega vestlusõhtu foto-, video- või helisalvestamine või vestlusõhtust foto-, video- või heliülekannete tegemine või mistahes muul viisil vestlusõhtu edastamine või taasesitamine, sh sotsiaalmeediakanalites. Samuti on keelatud teost või teoseid osaliselt või tervikuna vestlusõhtul mitte osalenud isikutele edasi anda või muul viisil neile kättesaadavaks teha.

«Ilma autori kirjaliku loata on vestlusõhtul keelatud esitatud ettekannete või ükskõik missuguse nende osade (sh suulise kõne) tsiteerimine, ümberjutustamine, kokkuvõtete tegemine, töötlemine, ettekandele viitamine, kirjalik või suuline taasesitamine, tõlkimine või mistahes muul viisil reprodutseerimine, avaldamine või kasutamine,» seisab teates.

See tähendab, et ka see, kui jagatakse vestlusõhtul räägitut sõpradega, on ilma eelnevalt luba küsimata Janika Veski autoriõiguste rikkumine, mis võib kaasa tuua 22 000-eurose trahvi.

Meediale saadetud hoiatuses väidetakse, et varem on autori ettekandeid esitatud valikuliselt ning on esitatud ebaõige ettekujutus räägitust.

Seega kaasnevad kõigile vestlusel osalejatele järgmised tingimused, mille avaldame täies mahus:

1. Vestlusõhtul osaleja (on) tagasivõtmatult ja täielikult nõus kohustusega järgida ülaltoodud piiranguid. Pooled on kokku leppinud, et kohustuse igakordsel rikkumisel on autoril õigus nõuda kohustuse rikkujalt leppetrahvi 22 000 eurot.

2. Kõigil teistel autoriõiguste rikkujatel on kohustus hüvitada õigusvastaselt tekitatud kahju. Autor nimetab tema autoriõiguste rikkumise hinnaks 22 000 eurot iga korra eest. Autoriõiguste rikkuja kohustub tasuma autorile kompensatsiooniks 22 000 eurot igakordse autoriõiguste rikkumise puhul. Teadmatus autoriõiguste tingimustest ei vabasta vastutusest.

Avaliku huvi korral kajastada tohib

Postimehele kinnitasid nii Triniti advokaadibüroo vandeadvokaat Karmen Turk kui ka Soraineni advokaadibüroo vandeadvokaat Kaupo Lepasepp, et sellist kajastamispiirangut avalike tingimustega ei ole võimalik sellisel kujul ajakirjanikele seada.

Karmen Turki sõnul võib teatud juhtudel ajakirjanik päevauudise kajastamiseks või muu avaliku debati keskmesse kuuluva teema käsitlemiseks siiski kajastada ka infot, mille kajastamiseks ei ole selle ürituse korraldajatel huvi. Näiteks kui erakond korraldab meeleavalduse, siis mistahes tingimused, et ajakirjanik või seda nägevad inimesed seda kajastada ei või, sellisena ei kehti.

Ka tavainimest ei saa tema sõnul keelata üritusel räägitut ümber jutustamast või tsiteerimast, kuna vestluse ja ettekande puhul on küll tegemist teosega, kuid seaduses sätestatud niinimetatud vaba kasutuse erandid kehtivad mistahes lepingulistest piirangutest üle.