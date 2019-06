Arhiivivideo: kuidas valmis Postimees 80 aastat tagasi

Eelmise sajandi alguses, aga oligi kogu Postimehe tiraaž umbes 10 000 eksemplari, parematel päevadel, nt Vene-Jaapani sõja ajal ka 20 000 eksemplari. Roosmarii Kurvits on kirjutanud: «Kui kiire käes, viskas [Jaan Tõnisson] kuue seljast ja väntas trükimasinat, et leht rutem trükitud saaks (parimatel päevadel, Vene–Jaapani sõja ajal oli lehe tiraaž 10 000, mõnikord isegi 20 000; trükkimine algas siis pärastlõunal kella kolme ajal ja kestis südaööni, vajadusel trükiti lehti veel järgmisel hommikul juurde). Et ka öösel töötada, lasi Tõnisson endale toimetusse voodi tuua.»