«Ma ei tea, kuidas see niimoodi levib. Keegi on igatahes selle dokumendi koostanud ja igale poole laiali saatnud. Lisaks minule saadeti see ka siseministeeriumisse ning riigikogu õiguskomisjoni esimehele,» rääkis justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa). «Kindlat adressaati ega koostajat sellel ei ole. Lihtsalt on igale poole laiali puistatud. Üldine hoiak on meil selline, et mingisugustele anonüümsetele avaldustele väga ei reageerita,» lisas ta.