Vene saadik: intsidentide puhuks oleks soovitav otsene suhtluskanal

Venemaa suursaadik Eestis Aleksandr Petrov ütles intervjuus Postimehele, et Eesti ja Venemaa vahel oleks soovitav usaldusväärne suhtluskanal, arvestades intsidenti raketi kaotanud Hispaania hävitajaga. Kersti Kaljulaidi ja Vladimir Putini kohtumise tulemuste esimesed positiivsed märgid on tema sõnul juba näha.

Üle pika aja toimunud Eesti ja Venemaa presidentide kohtumisest on möödunud ligi poolteist kuud. Kas te näete juba mingeid positiivseid märke, mida Eesti ärimehed on nii väga lootnud?

Kõigepealt peab ütlema, et mind üllatas kriitika Eestis enne ja pärast visiiti, sest kohtumine näitas ju, et meie dialoog pole mitte ainult võimalik, vaid on ka äärmiselt vajalik. Kui presidendid saavad omavahel suhelda ja arutada keerulisi küsimusi rahulikus ja vaenust vabas õhkkonnas, on see hea signaal ka kõigile teistele. President Kaljulaidiga viibis samal ajal Moskvas ka esinduslik Eesti ärimeeste koosseis, teiste hulgas Tiit Vähi, Enn Veskimägi ja Oleg Ossinovski. Neile ja Venemaa ärimeestele oli see kohtumine hea märk.