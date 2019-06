Austria prokuratuur uurib politsei vägivalda kliimaprotestijate vastu

Pärast meeleavaldust sotsiaalmeediasse postitatud videoklippides on näha, kuidas üks politseinik lööb meeleavaldajat, kes on maha surutud, ning politseiautot peaaegu sõitmas üle ühe mehe pea.

Viini politsei ütles teisipäeval, et uurib samuti süüdistusi ning üks asjaga seotud politseinik on juba tänavapatrullist eemaldatud.

Politsei märkis samas, et mõned esitatud süüdistused on absurdsed ning politseinikel tuli jõudu kasutada, et inimesi vahi alla võtta.