Lukas: Laagna tee on Nolani filmi süžees Eestiga otseselt seostatav

«Pärnu maantee, Linnahall – need ei ole tekstiliselt Eestiga seotud. Need on kohad, kus massistseeni võetakse. Laagna tee on otseselt filmi süžees Eestiga seostatav, et Eesti jookseb filmist läbi,» sõnas kultuuriminister Tõnis Lukas tänasel valitsuse pressikonverentsil.