Fotod: Järvel avati Kesklinna, Nõmmet ja Kiili valda ühendav kergliiklustee

Valdeku tänavast Pärnu maanteeni kulgev kergliiklustee on osa ümber Ülemiste järve kavandatavast ja Tallinna erinevaid terviseradasid hõlmavast võrgustikust. 2,6 kilomeetri pikkuse ja nelja meetri laiuse asfaltkattega kergliiklustee ehitas TREV-2 Grupp AS, projekteerisid T-Model OÜ ja Teedeprojekt OÜ. Projekti kogumaksumus oli 783 827 eurot. Kergliiklustee mõlemas servas on 0,75 meetri laiused graniitsõelmetega kaetud jooksurajad. Raudtee ületamiseks rajati viadukt ning Järve terviserajale torutunnel.