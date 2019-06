Tanel Kiik: toimiva hoolekandesüsteemi eeldus on tugevad omavalitsused

Sotsiaalminister Tanel Kiik leiab, et pikaajalise hoolduse olukorra parandamiseks peame looma mõistlikud ja jätkusuutlikud lahendused ning need peavad omakorda lähtuma inimese konkreetsest vajadusest. «Esiteks on oluline toetada just nende teenuste arendamist, mis aitavad inimesel elada võimalikult kaua oma kodus ja olla iseseisev. Teiseks on oluline toetada nende teenuste arendamist, mis aitavad omastehooldajaid, kes oma lähedase abistamise tõttu ei saa ka ise täisväärtuslikku elu elada ega soovitud koormusega tööl käia. Samuti on vaja parandada õendusabiteenuse kättesaadavust, sõltumata sellest, kas inimene vajab seda kodus, hooldekodus või tervishoiuasutuses,» selgitas Kiik, mida on vaja parandada.