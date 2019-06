Politsei- ja piirivalveameti sisekontrollibüroo juht Raul Vahtra ütleb, et kolleegi tabanud lasu teinud kiirreageerija on oma karistuse saanud teadmisega, et pani töökaaslase eluohtlikku olukorda.

FOTO: Liis Treimann / Postimees / Scanpix Baltics