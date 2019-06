D-terminali check-in alal avati jalgrattarada

Kui seni on jalgrattaga reisijad pidanud sadamaalal liiklema sõidukitega ühistel radadel, siis juuni algusest on D-terminalis kasutusel spetsiaalselt ratturitele mõeldud rada, mida mööda saavad kaherattalist kondiaurul töötavat sõiduvahendit eelistavad reisijad ohutult laevadele ja laevadelt maha liikuda.

«Jalgrattaga liiklemine ning ka reisimine on kiirelt kasvamas, mistõttu tahtsime ka meie anda oma panuse keskkonnasõbraliku liiklemise arengusse. Rattaraja avamine sadama territooriumil on lihtne viis keskkonnasõbralikkuse suurendamiseks ning muudab sadama alal laevadele ja laevadelt maha liikumise jalgratturite jaoks kindlasti ohutumaks ja mugavamaks,» ütles Kalm.

«Suvisel ajal on rattaga liiklemine ka Helsingis, Stockholmis ja miks mitte ka meie erikruiiside sihtkohtades Ahvenamaal ja Gotlandil suurepärane võimalus vältida pealinnades ummikuid, nautida loodust ning liigelda sihtkohas keskkonnasõbralikult. Tallinki laevadele on jalgratturid ja jalgrattad väga oodatud ja meil on hea meel, et koostöös hea partneri Tallinna Sadamaga saame me nüüdsest pakkuda jalgratturitele ka paremat kliendikogemust turvaliselt laevadele jõudmiseks,» lisas Nõgene.