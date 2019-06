Eakas mees ähvardas 83-aastase abikaasa noaga tappa ja lõi lapselapsele rusikaga näkku

Vanahärra on korduvalt kriminaalkorras karistatud ning praegu on ta katseajal.

Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant kinnitab, et vägivaldsele käitumisele järgneb kiire sekkumine. «Lähisuhtevägivald ei ole aktsepteeritav ja ohvrite kaitseks on võetud kindel suund. See tähendab, et rasketele ja korduvatele lähisuhtevägivalla juhtumite puhul, kus on alust arvata, et vägivallatseja võib toime panna uusi kuritegusid, rakendame rangeid meetmeid. Vägivallatseja peame kinni ja eraldame ohvrist kohe,» ütles politseinik.