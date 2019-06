Üks olümpia-ala surub teise spordisaalist välja

Kuigi Eestis on sport, ja eriti noortesport kõigil tasanditel prioriteet, on nii riik kui kohalik omavalitsus sportimiseks sobiva infrastruktuuri puudumisega hädas. Pole ühtegi asustatud punkti, kus mõne spordiklubi juhtkond ei peaks sõna otsest mõttes rusikate, skandaalide ja ähvardustega välja võitlema lastele sobivaid treeninguaegu selleks sobivates ruumides.

Ühes sellises lahingus on sunnitud osalema käsipallimeeskonna SK Reval-Sport treener Sergei Isaev. Tema õpilased treenivad Tallinnas, Erika 5a asuvas spordisaalis. „Me oleme kasvatanud rahvusvahelise tasemega käsipallureid. Meie meeskondades treenivad Eesti rahvusmeeskonna liikmed,» selgitas Sergei portaalile Rus.Postimees.ee.

«Saali, kus me treenime, remonditi hiljuti – tehti korda duširuumid ja saal ise ning lõpuks olid meil normaalsed treeningutingimused. Hiljuti saime aga linnalt hoiatuse, et sügisel me enam ei saa saali kasutamiseks aega, sest nad tahavad selle võimlemissaaliks muuta,» rääkis treener.

Käsipallurid ei saa saali võimlejatega jagada, sest nende alade ühtesobitamine on võimatu. See tähendab, et nad on sunnitud leidma uue treeningupaiga. «Põhja-Tallinnas teist sellist saali ei ole. Leidub teisteks pallialadeks sobivaid saale, kuid käsipalli jaoks on vaja teatud suurusega mänguväljakut ja märgistust. Lisaks on lapsed harjunud käima trennis kodu lähedal,» rääkis Isajev.

Ta on praegu täielikus segaduses - keegi ei selgita midagi, keegi ei paku mingeid lahendusi. Treener kirjutas otse spordivaldkonda juhtivale abilinnapeale Vadim Belobrovtsevile. «Belobrovtsev tuli meie juurde, oli üllatunud, et me seal üldse treenime - tal sellist teavet ei olnud. Ja ta palus klubil ja vanematel kiri kirjutada. Me kirjutasime, saatsime selle ära mai lõpus, kuid pole veel vastust saanud. Omapoolse pöördumise kirjutas ka Eesti Käsipalliliit.»

Käsipalliliidu peasekretär märkis oma pöördumises, et Isajev on aastakümneid õpetanud lastele käsipalli. Tema õpilaste hulga son Alina Molkova ja Polina Gorbatšova, kes mängivad Eesti koondises.

Käsipallitrennis käivate laste vanemad kogusid mitukümmend allkirja pöördumisele, milles palutakse lapsi nende jaoks harjumuspärasest spordisaalist mitte välja ajada ning jätta alles võimalus treenida just Erika 5a asuvas saalis.

«Erika 5a saali renoveerimise plaan ei ole praegusel hetkel lõplikult otsustatud, kuid mõned mõtted on olemas, millest on veel vara rääkida. Loodame jõuda selguseni juuni lõpuks. Võimalik, et lähiajal selle saaliga midagi ette võtma ei hakata. Põhja-Tallinnas on erinevaid spordisaale, kus on võimalik pallimängualade treeninguid noortele läbi viia. Näiteks võib tuua Sõle Spordikeskuse ja Põhja Spordihoone. Ka teistes linnaosades on saalid olemas. Lisaks on võimalik rentida spordisaale paljudelt koolidelt. Loomulikult ei saa garanteerida, et nendes saalides kohe leidub vabu aegu - Tallinna elanikud on väga aktiivsed harrastajad ja tegelevad väga palju erinevate spordialadega, seega vabade aegade nappus spordisaalides on täiesti tavaline asi,» Tallinna spordi- ja noorsooameti juhataja Aivo Normak.

Tema sõnul on linna poole pöördunud Eesti Võimlemisliit ettepanekuga rajada Tallinnasse sportvõimlemise treeningsaal. Võimlemisliit on valmis korraldama treeningsaali sisustamise vajaliku inventariga ja selle opereerimise. Linnalt küsitakse võimalust kasutada saali rajamiseks mõnda olemasolevat pallimängude saali. Ühe võimaliku variandina on tõesti kaalutud Erika tn 5a võimla ümberehitamist sportvõimlemise saaliks,» lisas ta. Lõplikku otsust saali ümber ehitamiseks Normaku sõnul veel tehtud ei ole.