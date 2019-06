Piret Hirv: teadusrahade mittetõstmine Eestis on kui püksipissimine

«Eriti biotehnoloogia valdkonnas on teaduse rahastamine ikka väga oluline, selleks et uusi lahendusi peale tuleks ja oleks uusi inimesi, kes teeksid uusi lahendusi,» rääkis Hirv. «Meil siin üks ettevõtja võrdles praegust olukorda teadusrahade mitte tõstmisega, et see on nagu endale püksi pissimine. Et alguses on mõnus soe, ülikoolidest tulevad töötajad firmadesse. Aga varsti hakkab halb ja külm – ei tule enam uusi töötajaid peale ja uusi lahendusi ei ole. Ma arvan, et me oleme liikumas varsti sellesse märga ja külma faasi, kus ei ole nii mugav olla.»