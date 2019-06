Märjamaa tüdruk ohjeldab Aafrikas Mali mässulisi

Märjamaalt pärit tütarlaps Gaili Kiis on juba kaks kuud viibinud kaugel Aafrikas, kus osaleb kaitseväe missioonil, et ohjeldada mässulisi Malis. Tegemist on mässutõrjeoperatsiooniga Barkhane, mille eesmärk on toetada võitlust islamiäärmuslaste vastu, kirjutab Raplamaa Sõnumid.