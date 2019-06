Põrmustav raport: Eestis müüdavad puu- ja juurviljad on mürgisemad, kui meile on väidetud

Hinnang ametite tööle on põrmustav: riigikontrolli andmetel ei tohiks maaeluministeerium ning veterinaar- ja toiduamet (VTA) üldse väita, et kogu Eestis müüdav toit on ohutu, sest nad ei ole teinud piisavalt toidu-uuringuid ega taimekaitsevahendite jääkide laborianalüüse. Ka on VTA esitanud eksitavaid andmeid, jättes avalikkusele mulje, nagu oleks Eestis müügil olev toit tegelikult puhtam.