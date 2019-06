Elektroonilised liiklusmärgid muutsid Tammsaare tee ohutumaks

«Mõõtmise tulemused Tammsaare teel enne ja pärast elektrooniliste kiiruspiirangu märkide paigaldamist näitasid selgelt, et sõidukiirust kehtestavad elektroonilised liiklusmärgid on tõhusad ja suurendavad liiklusohutust,» ütles abilinnapea Andrei Novikov.

Eriti suurte ja ohtlike sõidukiiruste ületamiste arv vähenes peale elektrooniliste liiklusmärkide kasutusele võtmist ca 50 protsenti (50 km/h alas ületamised vahemikus 71-80 km/h vähenesid ca 50 protsenti). Tänaseks on elektrooniliste liiklusmärkide paigaldamist möödunud üks kuu ning liikluspilt on muutunud rahulikumaks ja sujuvamaks. Lubatud sõidukiiruste ületamised märkide mõjupiirkonnas silmnähtavalt vähenenud. Kuigi 44 protsenti juhtidest ületab ka peale elektrooniliste liiklusmärkide käiku andmist lubatud sõidukiirust, siis on need sõidukiiruste ületamised oluliselt väiksemad võrreldes varasema ajaga ning ületamised jäävad kuni +10 km/h piiresse.