Hispaania hävitajalt alla lastud raketti pole tänaseni leitud

Kuigi arvati, et rakett plahvatas õhus ning kindlust lisas ka tõsiasi, et rakett hävineb kokkupuutel maaga, kestsid otsingud kaua.

Eesti kaitseväe pressiesindaja sõnul ei ole raketijäänuseid tänaseks leitud ning otsingud on lõpetatud. Ta paneb kõigile südamele, et kui keegi peaks siiski kunagi oletatavaid raketijäänuseid leidma, tuleb sellest koheselt teavitada häirekeskust telefonil 112. Kindlasti ei tohi leidu iseseisvalt uurida või puutuda.

150 kg kaaluv rakett AMRAAM oli 3,7m pikk. Tegu oli õhk-õhk tüüpi raketiga, mis on nõrgem kui õhk-maa tüüpi rakett. Intsident juhtus õppelennu ajal, milles osalesid nii Hispaania kui ka Prantsuse hävitajad. On spekuleeritud, et rakett võis kukkuda Endla sohu, kuid kuna raketist pole leitud seni jälgegi, pole ka see kindel.