Lennujaamas taksosid lõhkunud mees oli ise taksojuht

Üleeile õhtul kelle 23 paiku lennujaama maja ees taksosid lõhkunud 31-aastane mees oli politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Marianne Ubalehe kinnitusel purjus. Et joobes mees sai lõhkumise käigus ise viga, vaatasid meedikud ta sündmuskohal üle ning andsid talle esmaabi. Seejärel toimetas politseipatrull mehe esmalt arestikambrisse. Praeguseks on mehe suhtes algatatud kriminaalmenetlus. Rünnaku motiiv on veel ebaselge.