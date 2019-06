Fotod: Oleviste kiriku remondiks kulub tänavu ligi pool miljonit eurot

«Käesoleval aastal saavad kirikud linnaeelarvest toetust kokku ligi miljon eurot. Aastail 2016-2019 oleme taastamistöid Tallinna ajaloolistes kirikutes linnaeelarvest toetanud kokku 2,4 miljoni euroga,» ütles Kõlvart.

Tallinna kirikurenessansi programm loodi 2001. aastal kohalike pühakodade ja neis asuvate kultuuriväärtuste restaureerimise toetamiseks. Kümne aastaga restaureeriti kokku 22 pühakoda ja neis asuvaid kultuurimälestisi, milleks Tallinna linn andis toetust kogusummas 102 miljonit krooni (ca 6,5 miljonit eurot). Pärast mõneaastast pausi jätkati kirikurenessansi programmi 2016. aastal väiksemas mahus, ent mullu tõusis toetuste maht juba 914 000 euroni.

«Suur tänu linnapea Mihhail Kõlvartile ja Tallinna linnale, kes leidsid võimaluse seda iidset kirikut toetada. Summa on märkimisväärselt suur. Tahaks tänada ka Boris Dubovikku, kes on meie kiriku eest hoolitsenud ning seda aastaid südames ja meeles kandnud, samuti südant valutanud, et üht-teist tehtud saaks,» ütles Teekel.

«Ega see töö siin otsa ei saa, aga loodame jumala ja Tallinna linna abiga edasi minna, et see kirik oleks rõõmuks ja õnnistuseks Tallinna rahvale ja turistidele,» lisas ta.