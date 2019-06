Hiina lõunaosas sai tulvades surma vähemalt 19 inimest

Vietnami piiri ääres asuvas Guangxi regioonis on nädala kestnud vihm põhjustanud üleujutusi kuues linnas. Surma on saanud 12 inimest ja tulvad on mõjutanud 570 000 inimese elu. Kokku on varisenud mitmed elumajad ja kahjustada saanud viljasaak.