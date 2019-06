Piltuudis: turul pandi maasikate ette juba nitraatide kohta silt välja

Riigikontroll tuvastas oma palju tähelepanu saanud auditis, et toidu ohutuse eest vastutavad ametid ei analüüsi piisavalt importkaupa ja püüavad jätta mulje, et toit on puhtam kui tegelikult. Amet tuvastas, et Eestis on müüdud mitu tonni lubatust rohkem mürkaineid sisaldavaid põllumajandussaadusi. Riigikontroll juhtis tähelepanu, et iga üksiku vilja või juurika puhul ei maksa veel rõõmustada, et taimekaitsemürkide sisaldus vastab normile, sest oluline on, kui suureks kujuneb kogu toiduga sissesöödav kogus.