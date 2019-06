Fotod ja video: tugev kanepilõhn paljastas Mustamäel suure narkokasvatuse

Ringkonnaprokurör Arika Almann selgitas, et suures koguses narkootikumide käitlemine on tõsine kuritegu ning iga laekunud vihjet kontrollitakse. «27-aastast meest on alust kahtlustada väga suure arvu kanepitaimede kasvatamises ning arvestades mastaape, on tõenäoline, et kanep oli mõeldud müügiks. Kuriteo raskuse tõttu taotles prokuratuur varem karistamata mehe vahi alla võtmist ning kohus rahuldas selle taotluse,» lisas prokurör.