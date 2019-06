Kaitsja: prokuratuur ignoreerib jõustunud kohtumäärust

Kohtumääruse täitmise asemel väljastas prokuratuur hoopis uue jälituslubade avaldamisest keeldumise otsuse, mis tähendaks sama vaidluse otsast peale algamist.

Kriminaaluurimise all olev Tartu endine abilinnapea Valvo Semilarski ütles BNS-ile, et temas tekitab nördimust, et institutsioon, kes süüdistab teda seaduserikkumises, suhtub ise kohtumääruste täitmisesse täieliku ükskõiksusega.

«Mulle on arusaamatu, kust õigusriigis selline õigus endale võetakse. Jõustunud kohtumäärus kohustab jälitusasutust ja prokuratuuri tutvustama mulle ja minu kaitsjatele jälitustoiminguga kogutud andmete kõiki tutvustamata jäetud osi, mis tagaks sisulise võimaluse enda õiguste kaitseks. Selle asemel mängib prokuratuur peitust, teeb uue kuupäevaga samasisulise otsuse ning ignoreerib ringkonnakohtu otsust,» ütles Semilarski.

Semilarski kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs ütles BNS-ile, et eelmisel aastal kinnitas riigi peaprokurör Lavly Perling ETV «Esimese stuudio» otse-eetris, et jälitustegevus on range kohtuliku kontrolli all ning kellelgi ei ole omavoli pärast vaja muretseda.

«Semilarski jälituslubade ümber toimuv näitab aga seda, et hoolimata kohtuliku kontrolli toimimisest lubab prokuratuur endale sellest möödavaatamist, mis muudab kogu kontrolli sisuliselt asjatuks, sest viimane sõna jääb ikkagi neile. Jõustunud kohtumäärusi tuleb täita, mitte nendega vaidlema hakata. Kuna ringkonnakohus tutvus jälituslubadega täies mahus ja veendus vahetult, et seal ei sisaldu kaitsmist väärt teavet, siis pole kuigi mõistuspärane prokuratuuri katse salastada kaitsmist mitte väärt teavet oma salastamiskatset lihtsalt paremini põhjendades,» ütles Nääs.

Endise abilinnapea jälitamiseks kuulati 10 kuu jooksul pealt telefone, jälgiti reaalajas tema e-posti, salvestati vestlusi nende asukohas, siseneti varjatult mobiiltelefonidesse ja arvutitesse, siseneti varjatult töökohta ja autosse ning tehti varjatud jälgimist. Jälitamise käigus salvestati tõendite leidmiseks 15 000 ühikut kommunikatsiooni ehk kõnesid ja sõnumeid.

Eelmise aasta oktoobris taotlesid Semilarski kaitsjad tutvumist kõikide kohtumääruste ja prokuratuuri määrustega, mille alusel anti luba ja seejärel tehti vastavaid jälitustoiminguid.

Prokuratuur edastas seepeale kaitsjatele jälitustoiminguga kogutud andmete osalise tutvustamata jätmise loa, põhjendusega, et andmed sisaldavad teavet jälitusasutuste töömeetodite ja taktika või teiste isikute perekonna- või eraelu kohta.

Kaitsjad esitasid seepeale mullu 31. detsembril maakohtule prokuratuuri peale kaebuse, kuid maakohus jättis oma 18. veebruari otsusega õiguse prokuratuurile. Ootamatu pööre saabus vaidlusesse Tartu ringkonnakohtus, mis otsustas tänavu 20. mail, et maakohus, mis pidi kontrollima jälitustoimingu lubade salastamise sisulist põhjendatus, seda prokuratuuri kasuks langetatud otsuse kohaselt ei teinudki.

«Maakohus pidi kontrollima, kas jälitustoimingu loa ja selle aluseks oleva taotluse tekst sisaldab tutvustamata jäetud osas kriminaalmenetluse seadustiku vastavas paragrahvis nimetatud andmeid ja kas prokuratuur on nende andmete tutvustamata jätmist asjakohaselt põhjendanud. Maakohus on väitnud, et ta on seda kontrollinud, kuid nimetatud kontroll ei nähtu maakohtu määrusest,» seisab ringkonnakohtu otsuses.