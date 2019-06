Arvad, et rattasõit on käkitegu? Oh ei, eksid!

Kiiver pähe! Kõik tõsised ratturid, sh profid sõidavad kiivriga, kuigi on sadulas palju osavamad ja kindlamad kui tavalised inimesed ehk diletandid ja amatöörid. Kas teate, miks? Sest nad teavad: kiiver on odavaim elukindlustus.

Klapid peast! Liikluses ei piisa üksnes silmadest. Vaja läheb ka kõrvu. Kui ei usu, tehke katse: vaadake, kas näete, hoides pilku ette suunatuna, samal ajal ka mõlemale küljele ja selja taha. Kui ei, siis võtke need neetud kõrvaklapid peast – et kuuleksite, mis ümberringi toimub.

Ära näpi telefoni! Tühja sellest, kui telefon sõidu ajal maha kukub ja katki läheb. Hull lugu on hoopis see, kui ekraani jõllitades või rääkides kellelegi otsa, või mis veelgi traagilisem – millelegi alla sõidate. Just see oli põhjus, miks hukkus näitleja, muusik ja ajakirjanik Jüri Aarma.