Taani ja Eesti ajaloo uurimise ühisprojekt õnnistatakse sisse spetsiaalse Dannebrogi õllega

Näitus kirjeldab Taani-aegse Eesti ajalugu alates Lindanise lahingust 1219. aastal, mil legendi järgi langes taevast Dannebrog, läbi aastate 1219-1346, kui Taani kuningad Eestis valitsesid. Lisaks näeb, kuidas Dannebrogi kujundit on kasutatud sümbolina nii Taanis kui ka Eestis. Valdemaride ajast kuni tänapäevani on Dannebrog ja kolm lõvi olnud Taani tunnusmärgid, need on kasutusel mõlemal maal ning ühendavad kahte rahvast.