TalTechi tudengid asutasid noorematele üliõpilastele stipendiumi

Enn Listra, majandusteaduskonna dekaan, leiab, et tegu on fantastilise ideega, sest sisuliselt transformeeritakse kiiresti närbuvad lilled pikaajalisteks teadmisteks. Ta ütleb, et hoolivus ja vastutustunne on tänases ühiskonnas olulised väärtused, mis on ka selle algatuse tuum. Tema sõnul sündis idee selle kahe peamise väärtuse pinnalt, kuid ka praktilisest vajadusest. Nimelt märkasid majandusteaduskonna üliõpilased, et neile mõeldud stipendiume on vähe. Listra usub, et tegelikult on tudengil võim kedagi aidata juba ülikooli kõrvalt ja selleks ei pea ilmtingimata vana ja rikas olema.

TalTechi majandusteaduskonna üliõpilaskogu esinaine Meeri Vainola sõnul sai idee alguse probleemist, et suurem osa tudengitest peab õppetöö kõrvalt tööl käima ning seeläbi jääb vähem aega ja võimalusi õppimisele keskendumiseks ja tudengielu edendamiseks. Vainola ütleb, et Lillestipendiumi kampaaniaga üritatakse majandusteaduskonna üliõpilaskogu ja majandusteaduskonna koostöös reformida praegust olukorda.

Selle aasta põhieesmärgiks on esinaise sõnul Lillestipendiumi tutvustamine, et siis järgnevatel aastatel aina rohkem lõpetajaid mõtleks selle peale, kuidas jätta endast jälg maha ja aidata kaasa nooremate majandustipikate arengule. Vainola ootab, et ka juba esimesel kampaania aastal oleks võimalik tänu Lillestipendiumile mõnel tudengil loobuda ülikooli kõrval töötamisest ja täielikult pühenduda õpingutele.

Muidugi loodetakse, et Lillestipendiumist saab traditsioon, mis kogub iga aastaga mastaapsust ning mõjutab aina rohkem tudengeid. Üritatakse olla eeskujuks ka teistele teaduskondadele, et järgnevatel aastatel võiks sarnane kampaania toimuda üleülikooliliselt. «Meie üliõpilased on oma lõpetamise puhul tegemas kingitust noorematele kaastudengitele. Loodetavasti annavad nemad omakorda heateo edasi,» kommenteerib Listra.

Esmapilgul üllana näival kampaanial on omamoodi nukker mekk küljes. Miks peavad majandusteaduskonna üliõpilased ise raha koguma stipendiumiks? Miks on just nemad ebavõrdses seisus teistega?

Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi juhataja Raul Hanson ütleb, et stipendiume antakse välja Arengufondi poolt. Arengufondi toetavad aga koostööpartnerid erasektorist. Hanson märgib, et Eestis on rohkem just tööstus- ja it-ettevõtteid, kes on valmis stipendiumitega tulevasse järelkasvu panustama. Seetõttu kutsub ta ettevõtteid ja eraisikuid üles majandustudengeid toetama.

Teaduskond paneb igale annetatud eurole vähemalt teise juurde ehk kahekordistab annetuste summa. Lisaks aidatakse tehnilise toega.

Stipendiumile saavad kandideerida majandusteaduskonna hea õppeedukusega aktiivsed üliõpilased. Vastavalt laekunud summale antakse välja maksimaalne arv stipendiume.