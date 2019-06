Taani kuninganna: Tallinnas on toimunud meeletu areng

Kiek in de Kökis avas kuninganna Eesti ja Taani ajaloonäituse ning andis üle kaks stipendiumi, mis on mõeldud Taani aja uurimiseks Eestis.

Taani kuninga aia kõrval avas majesteet ka Taani kuninganna roosiaia, mis on taanlaste kingitus Eestile 100. sünnipäevaks. Kohtumisel ajakirjanikega ütles kuninganna, et Tallinn on võrreldes tema esimese külaskäiguga vägagi muutunud.

«Tahan öelda, et mul oli imeline päev Tallinnas, mul oli suur rõõm tulla siia tagasi. Käisin Tallinnas 1992. aastal ja ma näen, milline meeletu areng on siin kõikjal toimunud. See on hea kogemus tulla tagasi ja tajuda, kuidas on kasvanud inimeste enesekindlus nii siin kui ka Eestis üldiselt ja kuidas nad oma pealinna eest hoolt kannavad, see tõesti tähendab mulle palju,» lausus Taani kuninganna.