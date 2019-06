Peapiiskop Viilma: Eesti ja Taani ajalugu on põimunud ühiseks kultuurilooks

Peapiiskop Urmas Viilma ütles pühapäeval Tallinna toomkirikus peetud jumalateenistusel, et Dannebrogi, Taani lipu lugu on samaaegselt nii Taani kui Eesti lugu – kahe riigi ajalood on põimunud ühiseks kultuurilooks, nii et Eesti on saanud osaks Taani ajaloost ja Taani osaks Eesti omast.