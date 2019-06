Solman: Eestis elavad rahvad on saanud alati oma rahvakombeid järgida

«Kõigil Eestis elavatel rahvastel on alati olnud võimalik oma rahvakombeid järgida ja oma kultuuri arendada, kui Eesti on olnud iseseisev vabariik,» vahendas siseministeerium Solmani sõnu.

«Rahvuslik kultuur ulatub sügavale meie juurtesse, mistahes keelt me ka ei räägi. See, mis rahvast ühte seob, on ka nende tuleviku aluseks,» selgitas Solman ning kinnitas, et Eesti riik toetab rahvusliku kultuuri arengut.