Mart Helme sai valimispäeva raadiosaate eest trahvi

Politsei viis läbi väärteomenetluse seoses Euroopa Parlamendi valimispäeval eetris olnud TRE Raadio saatega «Räägime asjast», kus Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhtfiguurid, siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helme kutsusid inimesi hääletama EKRE poolt. Helme ütles pühapäeval TRE Raadio saates «Räägime asjast», et sai 128 eurot trahvi.

3. juunil riigikogus toimunud siseminister Mart Helme umbusalduse avaldamise arutelul tunnistas Helme eksimust, öeldes, et saade salvestati reedel ning ei mõeldud, et see läheb eetrisse alles pühapäeval.