Politsei otsib Jõhvis kadunud 58-aastast Veikkot

Politsei sai täna õhtul kella 19 paiku teate, et Veikko lahkus hommikul kodust ning pole sinna seni naasnud. Lähedastes tekitas see suurt muret, kuivõrd selline käitumine erineb oluliselt harjumuspärasest. Seni kogutud infole tuginedes on politseil põhjust arvata, et kõrvalise abita võib mehe elu ohtu sattuda. Telefoni tal kaasas ei ole.