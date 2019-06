Musta ja ta kaaslaste liigne uljus kohtumajas: «Räägi seda, mida ma sulle ütlesin»

Must: Ei.

Weetman: Kui tema kodu Hollandis läbi otsiti, leiti sealt Aquarise tüüpi telefoni karp, millel oli peal Encro meiliaadress. Ta tõi Aquarise telefoni endaga Inglismaale ja sa tead seda, sest sa nägid seda ju? Ja sul oli Nomadi pardal sinu enda Aquarise telefon krüpteeritud vestlusteks?

Must: Jah

Weetman: Lisaks on kohus juba kuulnud, et ka Clarkil ja Watersil olid Aquarise telefonid.

Must: Jah.

Weetman: Sa ju tead, et see pole lihtsalt kokkusattumus. Te leppisite kolmekesi kokku, et kasutate neid telefone.

Must: Ei.

---

Weetman: Sa ütlesid kohtule, et maksid Clarkile (Musta kaaskohtualune Nigel Clark - toim.) päevatasu. Kas sa panid kuskile kirja, kui palju talle tasusid?

Must: Ma panin selle kuskile kirja küll. Ma panen alati sellised asjad kirja.

Weetman: Tegelikult ei maksnud sa Clarkile ju mingit päevaraha?

Must: Maksin küll.

Weetman: Sest see oli teil ühine operatsioon.

Must: Vale.

---

Weetman: Ma küsin nüüd Dean Watersi (Musta kaaksohtualune - toim.) kohta. Sa kuulsid, kuidas ma panin Watersile ette, et ta valetab, kui räägib nagu ei oleks ta sinuga kunagi suhelnud. Sa ju tead tegelikult, et sa rääkisid Watersiga korduvalt enne kui eelmise aasta juulis teele asusid.

Must: Ei.

Weetman: Me teame, et sinu number oli tema telefonis salvestatud Julesi nime alla. Sellega oleme ju me kõik nõus. Sa ju vahel kasutasidki Julesi nime?

Must: Ma kasutan peamiselt kas Julesi või Jani.

Weetman: Ja Waters kutsus teid Julesiks?

Must: Ma ei tea, küsige temalt.

---

Weetman: Räägi palun, miks sa käisid Clarkiga [enne teele asumist - toim.] Cornwalli rannikul?

Must: Sest ta ütles, et seal on väga ilus küla.

Weetman: Ta tahtis sulle näidata ilusat küla?

Must: Jah.

Weetman: Tegelikult läksid sa ju sinna rannikule selleks, et Clarkiga vaadata võimalikke kohti, kuhu koos narkootikumidega randuda?

Must: Tegelikult mitte. Me käisime Inglismaa lõunarannikul sellepärast, et Clark ütles, et lõunarannik on nii ilus ja et sa pead sinna minema. Me käisime seal mitmes ilusas kohas.

Weetman: See oli üks osa teie ettevalmistusest (narkooperatsiooniks – toim.) koos Clarkiga, oli ju?

Must: Ei.

---

Weetman: Nomadi pardalt leidsime ka sinu rahakoti, mille vahel oli ühe restorani visiitkaart. Kebabikoht, mille aadress on 34 Stoke Newington Road, London.

Must: Jah.

Weetman: Sa külastasid seda restorani ja said sealt visiitkaardi, eks?

Must: Ei.

Weetman: Sa ei käinud seal restoranis?

Must: Ei.

Weetman: Kuidas jõudis selle Londoni restorani visiitkaart sinu rahakotti?

Must: Clarkil oli see autos ja ta andis selle mulle ja ütles, et see on hea koht.

Weetman: Tegelikult on ju Watersiga seotud aadress sellele kohale väga lähedal.