Sotside juhatusse valitud meest kahtlustatakse seksi ostmises 15-aastaselt poisilt

Politsei pidas eelmisel nädalal kriminaalmenetluse raames üle Eesti kinni 18 inimest, kahtlustatuna seksi ostmises 15-aastaselt poisilt.

Prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas ütles Postimehele, et kahtlustuse järgi toimus seksi ostmine kahe aasta vältel ning kuriteod leidsid aset Eesti eri paigus. Kohus võttis kolm inimest prokuratuuri taotlusel vahi alla, ülejäänud pääsesid vabadusse.

Politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb alaealiselt seksi ostmist. Kohus võib sellise teo eest karistada kuni kolmeaastase vangistusega.

Tõnu Ints vahistatute seas ei ole ja ta sai pärast menetlustoimingud vabadusse.

Tõnu Ints kinnitas Postimehele, et kuuldused tema suhtes algatatud menetlustoimingutest vastavad tõele, seadusest tulenevalt ta aga täpsemalt kommenteerida ei saa. Samas nentis ta, et seni ajakirjanduses tema suhtes kirjutatu vastab tõele. «See, mis seni avaldatud, jah. Ega ma kõike pole jälginud,» sõnas ta.

«Üldjoontes on see nii olnud, et kinnipidamine leidis aset, ütlused ma andsin. Rohkemat ma seadusest tulenevalt öelda ei saa,» sõnas Ints.

Ints ei kinnitanud ka seda, et teda peeti kinni seksi ostmises alaealiselt. «Ei saa ma ka seda kinnitada, kahjuks on see nii,» ütles ta.

Ints ei tunnetanud, et oleks ise midagi valesti teinud. «Ei tea seda, et oleks teinud jah,» lausus ta.

Ints tõdes, et ka tema lahkumine sotsiaaldemokraatide juhatusest oli osaliselt menetlustoimingute alustamisega seotud. Samas olid mängus ka muud asjaolud. «Viimased tööperioodid on mu elus olnud hästi-hästi rasked,» tõdes ta.

Sotside peasekretär Rannar Vassiljev ütles Postimehele, et Tõnu Ints on erakonnast välja astunud ja sellega seoses ka juhatusest.

Vassiljev ütles, et täpsemaid detaile ei saanud Ints talle rääkida. «Ma tean, et tegu on kriminaalmenetlusega, aga täpsemat sisu ei tea.»

Vassiljevi sõnul informeeris Ints neid, et tal on isiklikus elus sügav kriisimoment, ühtlasi teavitas ta sotsiaaldemokraate, et tegu on menetlusega. Täpsemat menetluse sisu Ints peasekretär Vassiljevile ei täpsustanud. Uus juhatuse liige Intsu asemel on Priit Lomp.

Tõnu Ints jõudis olla sotside juhatuses nädal aega. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogu valis Intsu erakonna juhatusse pühapäeval, 9. juunil.

Äriregistri teabesüsteemist selgub, et 53-aastane Tõnu Ints kuulus Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda alates 8. septembrist 1990, seega oli ta erakonnas ligi 29 aastat. Tõnu Intsu liikmelisus lõppes erakonnas eile, 16. juunil.