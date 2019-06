Merko loobus ERRi Kristiine kinnistute ostust

ERR plaanis kuni 2012. aastani, et rajab neile kinnistutele oma uue hoonetekompleksi praeguste kesklinna majade asemele. 2012. aastal otsustas aga ERRi nõukogu, et niinimetatud Tuisu projekt lõpetatakse ja alustatakse kesklinna hoonete arendamist.

Aprilli lõpus kirjutas ERR, et eelmise, 2 miljoni eurose alginnaga enampakkumise võitis Merko Ehitus Eesti, kes pakkus kinnistute eest üle 5,5 miljoni euro.

Enampakkumisel on kinnistud aadressil Tuisu 21/Tervise 2, Tervise 2a, Tervise 4 ja Tervise T3 ning T4. Kinnistute pindala on kokku on 41 569 ruutmeetrit.