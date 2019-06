Katoliku kirik võib lubada Amazonases ametisse abielus preestrid

Preestrite puudusega tegelemiseks tehakse dokumendis ettepanek kaaluda võimalust pühitseda ametisse mehi, kelle iseloomu tugevus on piisavat tõestust leidnud ehk mehi, kes on tuntud ladinakeelse nimega viri probati. Sellised mehed peaks olema eakad, kohaliku katoliiklaste kogukonna silmapaistvad liikmed ning nende lapsed peaks olema juba täisealised.

«Kuigi kinnitatakse, tsölibaat on kingitus kirikule, on piirkonna kõige eraldatumatelt aladelt tehtud ettepanekuid, et kirik uuriks võimalust pakkuda preestriks pühitsemist vanematele, soovitavalt põlisrahva seast pärit meestele, kes on oma kogukonna austatud ja tunnustatud liikmed,» seisab Vatikani töödokumendis.