Maaeluminister algatas erakorralise auditi toiduohutuse kontrolliks

«Värske ministrina ei ole ma siia tulnud probleeme eitama, kedagi õigustama ega olukorda ilustama,» ütles Järvik ja lisas, et on otsustanud riigikontrollis väljatoodud puudustele reageerida resoluutselt.

Järvik kinnitas, et kui auditis tuvastatakse probleemid, siis need kõrvaldatakse. Samuti vihjas ta, et kui selgub tegematajätmisi mõne ametniku töös, siis võetakse need inimesed ka vastutusele.