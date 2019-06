30 aastaks vangi mõistetud eestlane Richard Must remontis perekonna teada välismaal paate, ent elas tegelikult valenime Eduardo Josellis all rahvusvahelise narkovedaja varjuelu.

Kui esimene kuulivestis eriüksuslane end pardale vinnas, oli Richard Must satelliittelefonid juba merre visanud. Ta seisis, pikk ja habetunud, ning lasi puiklemata end läbi otsida. «I’m the skipper,» (mina olen kapten) võttis Must vastutuse. Katamaraani õõnsustes punnitasid sajad ja sajad valge pulbri pakid. Allpool tekki kükitas kaks verinoort kaasosalist. Briti ajaloo üht suurimat tabatud kokaiinikogust ja sellele järgnevat valede jada oli konspireeritud aastaid. Vaevalt Must aimas, et see hammustatakse läbi kolme päevaga.