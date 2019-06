Galerii: kaitseministeerium tunnustas missioonil käinud kaitseväelasi

«Me oleme olnud kohal ja osalenud sõjas seal, kus on tarvis, et tagada rahu ja stabiilsus,» lausus kantsler Kristjan Prikk. Kantsleri sõnul on Eestil kindel arusaam, miks oleme väljas erinevates kriisikolletes – see on küsimus vastutusest ja jagatud väärtustest ehk kuulumisest ühtsesse julgeolekuruumi.