Tallinna peaarhitekt lahkub ametist

Männi lahkumise üheks põhjuseks võib olla see, et linnapea Mihhail Kõlvarti linnavalitsus on võtnud oma eelkäijast erineva hoiaku Tallinna autostumise vastu võitlemise osas. Kõlvart teatas kohe pärast ametisse astumist, et tema meelest kiusatakse autojuhte mitmel pool põhjendamatult. Mänd aga on oma viimase aja esinemistes rõhutanud just seda, et autostumise probleemi pole võimalik lahendada järjest suuremaid ja laiemaid sõiduteid ehitades, vaid et tänavaruumi tuleks kujundada nii, et seal oleks hea olla kõigil – nii kaheksa- kui kaheksakümne-aastastel inimestel.