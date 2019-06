Andres Kask: Eesti ettevõtjad soovivad end jätkuvalt maailmas tutvustada, Dubai EXPO annab selleks võimsa platvormi

Kask märgib, et Eesti kõige kõlavam sõnum on olnud viimastel aastatel mõistagi kõik IT´d puudutav ja sellest on raske ka EXPOt silmas pidades palju eemalduda.

«See lugu käib meie ees ja kohtumistel teiste riikidega, kus oleme arutanud EXPOl osalemist, öeldakse meile ka kohe, et teil on ju see IT, küllap te sellega tulete,» ütleb ta. Kuid IT ei peaks olema ainus Eesti lugu, mida rääkida. On ju teisigi valdkondi. Ning IT on tegelikult ju vahend, millega sõnumeid edastada, mitte asi omaette.