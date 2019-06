Kulle Raig: soomlaste kollektiivne punahullus

«Hästi, ma arvan, et see pidi nii olema. Aga võime ka ette kujutada, et niisugusel otsusel (taolist tulihingelist sõprust edendada) on tagajärjed, mida päris ette ei nähta,» rääkis Raig. «Juhtus see, et pealesurutud välispoliitiline mõttemall muutus ka paljude inimeste mõttemalliks. Raamatu autor (Leena Sharma) nimetab seda kollektiivseks hulluseks ja ma olen temaga täiesti nõus. See ei ole ainulaadne nähtus. Seda on ajaloo jooksul korduvalt olnud, see on ohtlik ja eriti just noortega manipuleerimine.»