Kaitsja tahab tõendada Reiljani purjutamist enne kohtumist Savisaarega

Kerese sõnul soovib ta küsitleda Silikaat Grupis büroojuhi abina töötanud Taive Nõmmikut, kelle ülesanne oli muuhulgas ka korraldada ettevõtte üritusi. «Soovin tõestada, et 2014. aasta 15. detsembri jõulupeol osales ka Villu Reiljan, kes tarvitas ka alkoholi, samas kui Reiljan ise on varasemalt tunnistanud, et ta ei osalenud mingitel pidudel,» rääkis Keres.

«Küsimus on, milline on Villu Reiljani ütluste usaldusväärsus, samuti see, millises seisus ta Edgar Savisaare juurde jõudis. Need on olulised tõendid,» rõhutas Keres.

Prokuratuur oli täiendava tunnistaja kutsumisele vastu, kinnitades, et kaitsjatel on ka varasemalt olnud võimalus tutvuda kohtueelses menetluses kogutud tõenditega ja kutsuda tunnistajaid, ning praegu uue tunnistaja lisamine on selgelt hilinenud. Samas kohus leidis, et siiski on lubatav täiendava tunnistaja kutsumine ning ootab täiendavat tunnustajat ütlusi andma augusti esimesel poolel.

Süüdistuse järgi käis Reiljan toonase Tallinna linnapea Edgar Savisaare juures, et ajada korda Vello Kunmani tütrele kuuluval kinnistul Sihi tänaval tekkinud ebakõla ehitusmahtuda asjus. Süüdistuse järgi lubas Reiljan Savisaarele meelehead.

Tunnistaja: Kunman ajas Nõmme maja ehituskaasusega seoses tütre asju

Keskerakonna eksliidri Edgar Savisaare korruptsioonikaasuses kohtu all oleva ettevõtja Vello Kunmani väimees Rome Arumaa kinnitas kolmapäeval Harju maakohtus jätkunud protsessil, et Kunman ajas oma tütrele kuuluva Sihi 108 kinnistu asju, kui tekkisid probleemid ehituse jätkamisel.

Tunnistajana kohtus ütluseid andnud Rome Arumaa rääkis kohtupingis, et tunneb Vello Kunmani, kes on tema elukaaslase Kerstini isa ja kellega ta suhtleb ka tööalaselt. Ka kinnitas ta, et tunneb tööalaselt endist ministrit ja poliitikut Villu Reiljani, kellega ta töötas koos Silikaat Grupis.

Arumaa meenutas, et nad alustasid 2014. aastal Tallinnas Sihi 108 kinnistul kodu rajamist, kusjuures kinnistu kuulus tema elukaaslasele, Vello Kunmani tütrele Kerstinile. Arumaa sõnul oli tema eramu rajamisel tellija esindaja, kusjuures 2014. aasta lõpus, täpsemalt 10. detsembril peatati ehitustegevus Tallinna linnavõimu poolse ettekirjutusega, kuna ehitusluba oli linnaplaneerimisameti hinnangul projektiga vastuolus. «Linnaplaneerimisametis selgus, et neljast-viiest naabrist kahel oli protest Sihi 108 ehitusmahu vastu,» selgitas Arumaa.

Arumaa sõnul ei rääkinud ta esmalt probleemist Vello Kunmaniga, kuid 11. detsembril ta siiski käis koos Kunmaniga linnaplaneerimisametis, kuna Kerstin ise toimingutes osaleda ei soovinud ja volitas oma isa. «Vellol oli kirjalik volitus, mina läksin kaasa lihtsalt seetõttu, et teadsin toimuvast,» selgitas Arumaa.

Tema sõnul pole talle teada, kas Vello Kunman lisaks linnaplaneerimisametis käimisele on tütrelt saadud volituse alusel veel mingeid tegevusi teinud.

Küsimusele, kas ka Villu Reiljan on saanud temalt Sihi 108-ga seotud dokumente, vastas Arumaa, et ilmselt küll. «Ta küsis neid. Olime rääkinud sellest, et mis sellel objektil toimub - see oli aktuaalne teema sellel ajal,» rääkis Arumaa.