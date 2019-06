Enamikust kustunud karistustega kohtulahenditest on isikuandmed eemaldatud

«Kui inimene saab kas väärteo või kuriteo eest karistada, siis teatud aja möödudes karistus kustub. Väärtegude puhul on see aeg lühem, kuritegude puhul pikem, kuid inimeste põhiõiguste tagamiseks on oluline see, et karistuse kustumise järel registrist ei oleks andmed selle kohta enam ka mujalt kättesaadavad. Teatud karistusseadustiku paragrahvides süüdi mõistetud inimese nime ei asendata. Näiteks ei asendata mõrva ja seksuaalkuritegude eest süüdi mõistetud isikute andmeid,» ütles justiitshalduspoliitika asekantsler Viljar Peep.