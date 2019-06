Otsustatud: Reidi tee tuleb algse laiusega

«See tunnetus oli olemas algusest peale ja lähtuvalt sellest analüüsist, mille me [Tallinna Tehnikaülikooli teadlastelt - toim.] tellisime ja saime, on see otsus ka tehtud,» sõnas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Ta sõnas, et Reidi teele tuleb juurde üks rada nii, nagu see oli algselt projektis ette nähtud. Tegu ei ole tema hinnangul siiski Reidi tee kontseptsiooni laiema muutmisega, vaid jutt on vaid ühest teelõigust, mille pikkus on 200 meetrit.

Kõlvart lausus, et linna eesmärk ei ole luua täiendavaid võimalusi autodele ja kahjustada keskkonda. Pigem, vastupidi, on linna huvides, et sadama piirkonnast tulevad autod võimalikult kiiresti linnruumist lahkuksid. «Me soovime tagada sujuvama liikluse, mis on ka parem lahendus keskkonnal.»

Kõlvart mäletab kokkulepet organisatsiooniga Merelinna Kaitseks ning tal on kahju, et linn nüüd kokkuleppest taganema peab. «See on kahetsusväärne tõepoolest,» ütles ta.

Samas loodab linn Kõlvarti sõnul suhtlust organisatsiooniga jätkata. Linnavalitsus loodab kohtuda juba lähiajal, et arutada kokkuleppe teisi punkte, aga ka üleilmsemat koostööd linnaplaneerimisel ja linnaruumi teemadel.

Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo ütles, et Reidi tee ehitamisel ei saa jätta märkamata tõika, et senini on liiklus Lasnamäe ja Põhja-Tallinna vahel käinud läbi kesklinna. See ei ole tema sõnul normaalne. Nüüd luuakse uus linnaosa liitev ühendus.

«Tegelikult ei ole Reidi tee mitte ainult transiitliiklusele, vaid kogu linna toimimiseks vajalik linna infrastruktuuri osa ehk arter,» sõnas ta ning lisas, et linn ei saa lasta tekkida olukorral, kus Pirita tee ja Narva mnt ristmiku ning Reidi tee ja Narva mnt rismiku vahel on liiklus ülekoormatud.