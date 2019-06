Eesti õpetajad kardavad, et tehnoloogia võib neid mingil hetkel asendada

TALIS (The Teaching and Learning International Survey) on OECD rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring, millega kogutakse andmeid õpetajate, õpetamise, õppekeskkonna ning õpetajate töötingimuste kohta erinevates riikides üle maailma. Eestist vastas uuringuküsimustele 3083 7.–9. klassi õpetajat ja 201 koolijuhti.

Tänavu selgus uuringust, et üle poolte õpetajate jaoks oli õpetamine nende esimene karjäärivalik. 97 protsenti Eesti õpetajest nõustub, et õpilased ja õpetajad saavad tavaliselt omavahel väga hästi läbi. Uuringust selgus, et keskmine Eesti 7.-9. klassi õpetaja on 49 aastat vana ning suur enamik nendest on naised.