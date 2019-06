Põlvamaa Tule Tulemine kulmineerub täna õhtul öölaulupeoga

Eesti Maanteemuuseumi Postimaja sisehoovis külastas tuli näitust «Lauljad nüüd lähevad», mis vaatleb, kuidas läbi aja laulupeole kohale on jõutud. Näitus teeb kummarduse lauljatele-rännumeestele, kes kogunesid 1869. aasta suursündmusele kõikide kaigaste kiuste, mis lauluvankri kodaraisse pilluti. Üheks püsieksponaadiks on ka muuseumis ka Gustav Ernesaksale kuulunud sõiduauto Pobeda GAZ-M-20.

Põlvamaa kuraatori Asser Jaanimetsa sõnul kannab liikumise teel sõnapaari moodustamine ideed tuua esile juubelipeo juhtmõtte «Minu arm» tähendust. «Nii meie tantsijad, lauljad kui ka kohalikud elanikud, kes suures laulu- ja tantsupeo protsessis osalevad, neid kõiki puudutab see sõnapaar isiklikult ja igaühel on oma arusaam sellest, kuidas seda tõlgendada,» rääkis Jaanimets.

Ta lisas, et need sõnad avavad niivõrd mitmekihilise tähenduse ning igaüks annab neile oma mõtted. «Just seetõttu tahame tuua selle sõnapaari tähenduse inimestele veelgi lähemale,» rääkis Jaanimets.

Jaanimets annab tule jätkuvale teekonnale Tartumaa poole kaasa soovi, et tuli ühendaks kogu Eestimaad. «Soovin, et tuli meid hoiaks ja et me oskaksime väärtustada lauljaid, tantsijaid ning pillimehi. Soovin, et meie hoiakime tuld ja nii nagu on tuli üks elu aluseid, hoiaks tuli ka meid,» ütles Jaanimets.