Presidendi esimese sotsiaaltöö preemia pälvis narkosõltlaste abistaja

President Kersti Kaljulaid tõi oma kõnes välja, et sotsiaaltöö on töö, millele ta ennustab kõige pikemat iga tööturul ning selle tähtsus on veelgi suurem, kui lihtsalt tagada meie ühiskonnas kõikide inimeste võimalikult suur heaolutunne. Presidendi sõnul on oluline, et me oskaks õpetada ka oma lapsi ja noori, kuidas selles keerulises maailmas olla inimene. «Inimeste soov olla inimene, ei kao kuhugi.»

Rita Kerdmann, tänavune sotsiaaltöö preemia laureaat, tänab kõiki sotsiaaltöötajaid ning soovib neile jõudu ja jaksu. Kerdmanni sõnul on tegu tööga, mis on enamjaolt nähtamatu, kuid ilma milleta ei saa öelda, et ühiskond on kõigi jaoks olemas. Naise sõnul ei lõppe õppimine ja areng tema töös kunagi.

«Ei ole võimalik alahinnata seda vaimujõudu, mida vajab sõltlane selleks, et alustada raviga,» ütleb Kerdmann. See väike samm on kõige olulisem, peale seda lähevad asjad tasamisi ülesmäge. Rehabilitatsioonikeskuse juht ütleb, et nende keskuses olnud klient saab teadmise, et ta on inimene– ühiskonna täieõiguslik liige, tema arvamus on oluline ja ta on austust väärt.

Üks viiendik keskuse töötajatest on endised kliendid, kogemusnõustajad, kelle saatusekaaslastele jagatav jõud ja nõu on väga oluline.

Rita Kerdmann ütleb, et tema igapäevatöö on keeruline, väljakutseid täis ja tal ei oleks võimalik seda teha ilma suurepärase meeskonnata. Kerdmann tänab südamest kõiki oma töötajaid, kes teevad oma tööd südamega ja inimesest lähtuvalt.