Galerii: Eesti korraldas Londonis suure suvepeo

Eesti suursaadik Tiina Intelmann ütles Postimehele, et on kujunenud tavaks, et Eesti saatkond korraldab reeglina aastas ühe suurema Eesti omariiklusele pühendatud vastuvõtu kas veebruaris või suve hakul.

«Juunikuu on brittide jaoks tavapäraselt pidustuste aeg, siis tähistatakse näiteks ka kuninganna Elizabeth II ametlikku sünnipäeva,» ütles suursaadik. «Suvine vastuvõtt on alati meeleolukam ja rahvarohkem - soovisime oma vastuvõtule kutsuda võimalikult palju Eestiga inimesi ning leidsime, et just juuni on selleks parim aeg.»