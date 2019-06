Martin Helme Nolani filmi toetamisest: me teenime nende pealt raha

«Ilmselt on midagi jäänud kusagil piisavalt selgitamata, kui kõlama jääb arusaam, et Eesti subsideerib maksumaksja rahaga Hollywoodi. Asi on ikka täpselt vastupidi, me teenime nende pealt raha,» kirjutas rahandusminister Martin Helme.

Christopher Nolani filmi esialgne eelarve näeb ette, et Eestis kulutatakse 16 miljonit eurot ja sellest suur osa läheb tööjõu peale, selgitas Helme. «Kõik see on mitte siseriiklikult pöörlev raha vaid välismaalt tulev tulu. See suurendab Eesti rikkust otseselt,» edastas Helme. Ta lisas, et julgelt pool 16 miljonist laekub maksudena Eestisse tagasi. «Riik teenib nelja ja poole miljoniga kaheksa miljonit, kogu Eesti majandus 16. Ma ütleks, et väga tulus rahapaigutus,» kirjutas Helme.

«Kusjuures see on rebate ehk raha anname nö tagastusena pärast nendepoolsete kulude tegemist ja kulude tõestamist. Lase rublasel minna, ruumi kümnesel tulla, ütles mu vanaema ikka,» ütles Helme ja lisas, et selle arvutuskäigu sisse pole lisatud Eesti tuntust maailmas või kogemuste ja sidemete kaudset kasu meie filmitööstusele.